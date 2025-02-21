FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası ile aranan örgütün sözde ‘emniyet mahrem sorumlusu’, Kayseri’de polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde ’emniyet mahrem sorumlusu’ olarak faaliyet yürüten ’Rafet’ kod adlı R.B. (45) saklandığı adreste yakalandı. R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA