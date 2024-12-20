Isparta’da FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.
Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patron 35 yıl hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E. ve 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıslar Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: iha