Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru H.A.G.’yi Türkoğlu ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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