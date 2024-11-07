Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.

Köpek kulübesini ateşe verip bıçak çekmişti: İfadesinin ardından serbest kaldı Köpek kulübesini ateşe verip bıçak çekmişti: İfadesinin ardından serbest kaldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası’nın kararı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen A.O., Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: iha