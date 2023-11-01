Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski polis memuru güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan aranan ve 2016 yılında emniyetten ihraç edilen eski polis memuru F.A., yapılan çalışmalar sonrası Eşrefpaşa mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği kaydedildi.