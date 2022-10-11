Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17 yaşındaki çocuk, yolcu olarak bindiği taksiyi silah zoruyla gasp etti

17 yaşındaki çocuk, yolcu olarak bindiği taksiyi silah zoruyla gasp etti

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “askeri mahrem” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma dahilinde alınan talimat gereği Samsun’da bir yüzbaşı gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’nda yüzbaşı olarak görevli iken açığa alınan B.A.’yı Samsun’da gözaltına aldı.

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