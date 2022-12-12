Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru V.K.’nin (34) yakalanması için operasyon yaptı. Türkoğlu ilçesinde yapılan operasyonla yakalanan V.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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