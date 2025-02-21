Samsun’da FETÖ’den 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan eski hakim jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde, jandarma tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.’nın (56) Alaçam’da bir evde saklandığının bilgisine ulaştı. Eski ağır ceza mahkemesi hakimiyken FETÖ’den ihraç olduğu öğrenilen H.A., Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan H.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.