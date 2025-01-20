Samsun’da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan bir kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan E.T. (36) yakalandı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan E.T., Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.