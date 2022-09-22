Diğer şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep’te gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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