Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri bir istihbaratı değerlendirip, FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şahısı Yeşilyurt ilçesindeki ikametgahında yakaladı.

FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

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