Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hüküm bulunan şüpheli, Kocasinan İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

’ALO 153’ 950 bin 392 Çağrı Aldı

’ALO 153’ 950 bin 392 Çağrı Aldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne Üye Olma suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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