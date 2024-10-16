Muğla’nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan C.T., yakalanarak adalete teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütte ’ablalık’ görevi yapan C.T.’nin Marmaris’te saklanmak amacı ile ikamet ettiği tespit edildi. Savcılık talimatıyla terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan C.T. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan kadın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.