Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ’ye üye olmaktan hakkında hapis cezası kararı bulunan şahıs, saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen Hasan Ö.’nün (60) ilçede gizlendiğini tespit etti. Polisin takibe aldığı şahıs, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.