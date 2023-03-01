Aydın’ın Çine ilçesinde bir bankanın eski müdür yardımcısı olduğu öğrenilen FETÖ/PDY üyesi, 3 yıl boyunca saklandığı çiftlik evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Çine ilçesinde bir bankanın eski müdür yardımcısı olduğu öğrenilen FETÖ/PDY üyesi, 3 yıl boyunca saklandığı çiftlik evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile ilgili yapılan istihbarı çalışmaların ardından çalışma başlattı. Bir bankanın eski müdür yardımcılığı görevini yaptığı öğrenilen Ahmet Ö. (74), 3 yıldır saklandığı çiftlik evinde yapılan operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ahmet Ö. tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.