Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ üyesi olan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli Talas İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemler için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.