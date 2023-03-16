Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ihraç olan eczacı kadın yakalandı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi.