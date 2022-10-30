Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan şahıs, Kartal’da polis ekiplerince yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan şahıs, Kartal’da polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Z.D. (45) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının Kartal’da bir adreste saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 2 adet sahte kimlik, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet astsubay personel kimlik kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet fişek, 27 bin TL para, 4 adet telefon, 2 adet hard disk, 1 adet CD, 6 adet flaş bellek, 4 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.