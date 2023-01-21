Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, ’Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ (FETÖ/PDY) suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Kocasinan İlçesine bağlı Beydeğirmeni mevkiinde yapılan yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

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