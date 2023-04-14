Şanlıurfa’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 6 zanlıdan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu gerçekleştirdi. FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.