Başkentte Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün elebaşının FETÖ’den ihraç edilmiş eski astsubay Yaşar D. olduğu belirtilirken, 2’si yabancı uyruklu 13 fuhuş mağduru kadın kurtarıldı.

Başkentte Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün elebaşının FETÖ’den ihraç edilmiş eski astsubay Yaşar D. olduğu belirtilirken, 2’si yabancı uyruklu 13 fuhuş mağduru kadın kurtarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ağlarına düşürdükleri Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran bir şebeke tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla aralarında örgütün elebaşı Yaşar D.’nin de bulunduğu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine sevk edildi. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu toplam 13 kadın kurtarılırken, yabancı uyruklu kadınların Moldova ve Kırgızistan uyruklu oldukları aktarıldı. Çetenin elebaşı Yaşar D.’nin ise eski bir astsubay olduğu ve FETÖ soruşturmalarında görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Kadınları uyuşturucuya alıştırmışlar

Zanlıların ekonomik, ailevi sıkıntıları olan ve uyuşturucu madde bağımlısı kadınlara fuhuş yaptırdıkları, kendilerine direnen kadınları ise uyuşturucu vermemekle, başka yerde çalıştırmamakla, pasaportunu vermemekle ve dışarıya atmakla tehdit ederek baskıladıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı kadınları da uyuşturucuya alıştırarak bağımlı hale getirdikleri ortaya çıktı.

İnternette verdikleri ilanla haksız kazanç sağladıkları belirlendi

Şebekenin internetten ilan verdiği, 22-35 yaş arası kadınlara fuhuş yaptırdığı, ilan yoluyla kendilerine ulaşan kişilere yer temin ettiği, söz konusu yerlerin ise ev, otel ve AVM otoparkı gibi yerler olduğu belirtildi. Örgütün elebaşı Yaşar D.’nin 2016 ve 2019 yıllarında iki kez meslekten uzaklaştırıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda Etimesgut ve Sincan’da daha önce fuhuş ile haksız kazanç sağlayan ve birbirleriyle çıkar çatışması halinde olan iki farklı şebekenin olduğu ifade edildi. Söz konusu iki suç çetesinden Yaşar D.’nin elebaşı olduğu çetenin diğer çeteyi sindirdiği ve bu alanda tekelleştiği ortaya çıktı.