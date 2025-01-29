Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde emniyet yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ’ye üye olma suçundan 2017 yılında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve FETÖ’nün sözde emniyet yapılanmasında yer alan E.K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri aynı zamanda KHK ile ihraç olan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.