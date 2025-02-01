Afyonkarahisar’da FETÖ’nün sözde mütevelli yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 2019 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgüt mütevelli yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan E.T., isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.