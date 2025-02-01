Afyonkarahisar’da FETÖ’nün sözde mütevelli yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 2019 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgüt mütevelli yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan E.T., isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha