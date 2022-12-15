Sivas’ta Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Sivas’ta Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şube Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.L.P. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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