Manisa’nın Yunusemre ilçesinde FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 hapis cezası bulunan kadın jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 hapis cezası bulunan kadın jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.G. isimli kadın yakalandı. N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.