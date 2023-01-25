FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli şüpheli, Bodrum’da yaşadığı evden kaçmaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına altına alındı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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