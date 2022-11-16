Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Fetih Mescidi’nde çalışmalar devam ediyor. Hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmalarda mescidin kubbesinin kapatılması aşamasına gelindi. Çalışmaların 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak, mescidin ibadete açılması planlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Fetih Mescidi’nde çalışmalar devam ediyor. Hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmalarda mescidin kubbesinin kapatılması aşamasına gelindi. Çalışmaların 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak, mescidin ibadete açılması planlanıyor.

Manisa’nın Saruhan Bey tarafından fethedilmesinin ardından kale içerisinde yaptırılan fethin sembolü Fetih Mescidi’nde Şehzadeler Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların uzun süre Hacet Dede türbesi olarak bildiği tarihi yapının yapılan araştırmalar sonrasında Fetih Mescidi olduğu tespit edilmiş ve mescidin günümüze yeniden kazandırılması için Şehzadeler Belediyesi, Manisa Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak restorasyon çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalarda tarihi yapı gün yüzüne çıkarken mescidin kubbesinin kapatılması aşamasına gelindi. Çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerinin zaman zaman gelerek çalışmaları incelediklerini ve yönlendirmelerini yaptıklarını ifade ederek, "Hedefimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde Manisa’nın fethinin sembolü olan, ilk yapılan eser olan mescidin restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirmektir." dedi.

Mescidin restorasyonuyla birlikte bölgenin de daha güvenli hale geleceğini, çalışmanın bölgede yapılacak diğer çalışmaların da tetikleyici unsuru olacağını kaydeden Başkan Çelik, "Restorasyonun ardından mevcut surların güçlendirilmesi gündeme gelecek. Yıldan yıla burası Şehzadeler’in turizm lokasyonunda önemli bir yer oluşturacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan ustaların da ellerine, emeklerine sağlık. Kazasız belasız tamamlayıp ibadete açmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.