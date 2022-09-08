Vali Ali Çelik, temel atma töreninin ardından Hilal Kent Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bin kişi cemaat kapasiteli camide; kütüphane, taziye odası, 4-6 yaş Kur’an kursu, yetişkin Kur’an kursu, oyun odası gibi alanların da hizmete sunulacağını söyledi.

Külliye şeklinde tasarlanan Fetih 1453 Camisi’nin insanların bir araya geleceği yaşam alanı olacağını belirten Vali Ali Çelik, yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

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