Deprem bölgesinden Muğla’nın Fethiye ilçesine getirilen depremzedelerden bazıları turistik otellere yerleştirilirken, yaşadıkları çaresizliği anlattı. Depremzede vatandaşlardan Hayriye İspir, "Kuzenlerim depremde vefat etti, çok yakınımız öldü" dedi.

Deprem bölgesinden Muğla’nın Fethiye ilçesine getirilen depremzedelerden bazıları turistik otellere yerleştirilirken, yaşadıkları çaresizliği anlattı. Depremzede vatandaşlardan Hayriye İspir, "Kuzenlerim depremde vefat etti, çok yakınımız öldü" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin tahliyeleri devam ediyor. 10 ili etkileyen depremlerde evsiz kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla Fethiye’ye geldi. İlçede kapılarını açan turistik otellere yerleşen vatandaşların gıda ve giyecek ihtiyaçları yardımseverler tarafından karşılanıyor. Yaşadıkları zorlukları anlatan depremzedeler, gözyaşlarına hakim olamadı. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlar en kısa zamanda kendi memleketine dönmek istediklerini belirtti.

"Ailemi güvenli bir yere bırakıp, tekrar dönmek istiyorum"

Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde yaşayan Mükremin Özdemir, "Evimiz çatlayıp, hasar aldı ama şükür kurtulabildik. Maraş’ın yüzde 70’ini ve çoğu yakınlarımızı kaybettik. Bebeğimiz olduğu için Fethiye’ye gelmek zorunda kaldık. Su, elektrik, doğal gaz hiçbirisi yok. Tanıdıklarımızı da tahliye etmeye çalışıyoruz. Ailemi güvenli bir yere bırakıp, tekrar dönmek istiyorum. Sonuçta tüm yaşanmışlıklarımız orada. Kaç yılda geri toparlanır bilemiyoruz. Fabrikada elektrikçilik yapıyordum. Fabrika ayakta ama tekrar çalışır mı bilmiyoruz. Fethiye’de çok iyi ağırlanıyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Bir kulağımız sürekli memleketimizde. Yağmacılar da türedi. Evimizde kıyıp kullanamadığımız eşyaları başkalarına kaptırmak istemiyoruz. Bu saatten sonrası nasip. Millet olarak bütünleştik" dedi.

"Devletimiz yaralarımızı sarmak için uğraşıyor"

Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinden Fethiye’ye gelen Abdullah Avcı, "Deprem gece 4 gibi çok kuvvetli bir ses ve sallanmayla bizleri uyandırdı. Hemen kendimizi dışarıya attık. Binamız 3 katlı olunca yıkılmadı. Ama çevremiz çok kötü oldu. Deprem geçince evlere giremedik. 3 gece yağmurun altında kaldık. Kaybettiğimiz yakınlarımız var. Devletimiz yaralarımızı sarmak için uğraşıyor. Fethiye’de de çok iyi karşılandık. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor" diye konuştu.

"İnşallah böyle acıları kimse yaşamaz"

Kahramanmaraş merkezden gelen Muhammet İspir, "Uyurken depremi çok şiddetli yaşadık. Ayağa kalkamadık. Kalkmayı denedim ama geri düştüm. Allah’ım beterinden korusun. Halen orada zor durumda olanlar var. İnşallah böyle acıları kimse yaşamaz. Yanımıza eşya bile alamadık. Eve girmek istedik, ama korktuk. Zaten ikinci depremle yıkılmayan ev varsa onlar da yıkıldı" şeklinde konuştu.

"Fethiye insanlarıyla, havasıyla çok güzel ama yine memleketimizi istiyoruz"

Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde yaşayan Hayriye İspir, "Uyurken ev yukarı doğru hopladı. Hemen kalktım ama yürüyemedim, düştüm. Çok şiddetliydi. Düşe kalka kendimizi dışarı attık. Sürekli deprem oldu, gece otobüste yaşadık. İlk 2 gün kimseye ulaşamadık. Telefonlarımız işe yaramadı. Yollar kapalıydı. Kuzenlerim depremde vefat etti. Çok yakınımız öldü. Kahramanmaraş’ı kaybettik. Fethiye insanlarıyla, havasıyla çok güzel ama yine memleketimizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.