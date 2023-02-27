Muğla’nın Fethiye ilçesine ismini veren ve Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından olan Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için vefatının 109’uncu yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Muğla’nın Fethiye ilçesine ismini veren ve Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından olan Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için vefatının 109’uncu yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden dolayı sade bir program eşliğinde gerçekleştirilen anma törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Dalaman Garnizon Komutanı Albay Halil Gökçe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Binbaşı Serhan Oğuz, askeri erkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, CHP yönetimi, Fethiye Belediyesi birim amirleri, THK temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Fethiye Belediye Bandosu tarafından İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından büste çelenk koyma töreni gerçekleşti.