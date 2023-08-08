TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, yeni lig sezon hazırlıklarının 2.etap kampını Bolu’da tamamladı. Lacivert-Beyazlı futbolculara 2 günlük dinlenme ve toparlanma izni verilirken 3.etap kampın 11 Ağustos Cuma günü Afyon’da başlayacağı öğrenildi. Fethiyespor teknik direktörü Erhan Altın Bolu kampının oldukça iyi geçtiğini belirtip , “Afyon kampı taktik ve mental ağırlıklı olacak. Ayrıca 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fethiyespor lig hazırlıklarını aralıksız devam ettirirken Fethiye’de başlayan Bolu’da devam eden 2. etap kamp tamamlanırken, 3.etap kamp ise 11 Ağustos Cuma günü Afyon’da başlayacak. Fethiyespor’un Bolu kampının ardından futbolculara 2 günlük izin verildi.

Teknik direktör Erhan Altın Bolu kampının kondisyon olarak çok faydalı geçtiğini belirterek, “Şimdi Afyon kampında taktik ve mental ağırlıklı çalışmalarla lige hazır olarak girmeyi planlıyoruz”dedi. Altın takımda Burak ve Aykut’un hafif sakatlıklarının dışında bir probleminin olmadığını da söyleyerek “10 günlük Bolu kampını tamamladık. Bu kamp planladığımız şekilde geçti. Burada yaptığımız antrenman maçlarında 4 ayrı taktik üzerinde çalıştık .Bu çalışmayı 11 Ağustos’ta başlayacak Afyon kampında da devam ettireceğiz. Futbolcularımızın profiline göre 3-5-2 , 3-4-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1 oyun sistemlerine çalıştık. Daha da verimli arayışlar içinde olacağız. Afyon’da biri Afyonspor olmak üzere 3 hazırlık maçı yapacağız. Son eksiklerimizin rötuşlarını bu kampta gerçekleştireceğiz. İlk hafta bay takım olduğumuz için rakiplerimizi izleme şansımız olacak. Daha sonra İnegöl maçı ile deplasmanda ilk 3 puanı almak istiyoruz. Kendi seyircimiz önünde daha moralli bir galibiyet aldıktan sonra Iğdır deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmek arzusundayız. Bu yıl , liderlik yarışı içinde geçen bir sezon yaşamak istiyoruz. Takımımızın orta sahasına 2 , forvete 1 olmak üzere 3 oyuncu daha alarak transferi kapatmayı planlıyoruz. Takımımız aile ortamına ulaştı. Başkanımız Esat Bakırcı ve Yönetim Kurulumuz takımımız ile devamlı ilgi içindeler. Bu nedenle Başkanıma ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.