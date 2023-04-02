Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim temalı karikatür yarışması başvuruları devam ediyor

Eğitim temalı karikatür yarışması başvuruları devam ediyor

6. dakikada Kaptan Selçuk’tan gelen topla ceza alanı dışında topla buluşan Murat Yılmaz, yerden sert bir vuruşla ağları havalandırdı. 1-0

TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor’u 6. dakikada Murat Yılmaz ve 65. dakikada Oktay Balcı’nın attığı gollerle 2-0 yenerken, 3 maçlık yenilgi serisini de bozdu. Fethiyespor puanını 36’ya yükseltirken, 12. sıraya yükseldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.