Fethiyespor, son olarak Hollanda ekibi VVV-Venlo forması giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Özcan Yaşar ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un iddialı ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezonda planladığı büyük hedefler çerçevesinde transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Muğla ekibi, son olarak Hollanda temsilcisi VVV-Venlo forması giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Özcan Yaşar ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kariyerinde VVV-Venlo, NAC Breda U21, Utrecht U21 gibi takımlarda forma giyen Özcan Yaşar, önümüzdeki sezon lacivert-beyazlı forma ile mücadele edecek.