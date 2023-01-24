Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Fethiye ilçesi, yamaç paraşütçülerinin rotasında yer almaya devam ederken, ortaya çıkan eşsiz manzara ise doğa fotoğrafçılarının karelerine yansıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Fethiye ilçesi, yamaç paraşütçülerinin rotasında yer almaya devam ederken, ortaya çıkan eşsiz manzara ise doğa fotoğrafçılarının karelerine yansıyor.

Yılın her dönemi yapılan yamaç paraşütü uçuşları ile ekstrem sporseverlerin rotasında yer alan Muğla’nın Fethiye ilçesi, ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla da doğa fotoğrafçılarının karesine giriyor. Her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan bin 965 rakımlı Babadağ’dan havalanan adrenalin tutkunları, Ölüdeniz’in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Fotoğraf sanatçıları ise çektikleri fotoğraflar ile eşsiz manzarayı adeta ölümsüzleştiriyor. Fethiye’nin kış aylarında daha etkileyici manzaraya kavuştuğunu ifade eden fotoğraf sanatçısı Taner Genel’in sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafları ise görenlerin beğenisini topladı.