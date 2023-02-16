Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinde Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç, Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki son nöbeti sırasında enkaz altında kalarak can verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinde Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç, Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki son nöbeti sırasında enkaz altında kalarak can verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç da Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki son nöbetinde depreme yakalanarak enkaz altında kaldı. Ailesi, kardeşleri ve arkadaşları depremin hemen ardından haber almaya çalıştığı Kılınç’a ulaşamadı. Acılı anne Fatma Kılınç, sağlık memuru oğlundan mutlu bir haber beklerken depremin 10.gününde enkaz altından cenazesinin çıktığı haberiyle adeta yıkıldı.

Pandemi öncesi Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne tayini çıkan ve yaklaşık 3 yıldır görevde bulunan Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç’ın tayin istediği ve Toplum Sağlığı Sağlık Memuru olarak Balıkesir Marmara İlçe Devlet Hastanesi’ne tayininin çıktığı ve son nöbetinde bulunduğu öğrenildi. Antakya’da kaldığı evdeki eşyalarını da topladığı hatta arkadaşlarıyla da vedalaştığı kaydedilen Kılınç’ın depremin ertesi günü Fethiye’ye gelmesinin beklendiği belirtildi.

Depremde çöken Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sağlık memuru Muzaffer Kılınç’ın askerliğini Hakkari Şemdinli’de yaptığı, Gediktepe’de 19 Haziran 2010’da meydana gelen hain terör örgütü baskınında yaralanarak Ankara GATA’ya kaldırıldığı ve bu çatışmada Kılınç’ın 12 silah arkadaşının şehit düştüğü öğrenildi. GATA’da tedavi sırasında gazilik verilmek istenen Fethiyeli Muzaffer Kılınç daha ağır yaralı askerleri görünce bu benim hakkım değil diyerek gazilik mertebesini almak istemediği belirtildi.

Sosyal medyada arkadaşlarının ilk günden bu yana haber alabilmek için büyük çaba gösterdiği Muzaffer Kılınç’ın ölüm haberi Fethiye’yi ve arkadaşları Burak Şekercioğlu ve Caner Nergiz’i yasa boğdu. Şekercioğlu ve Nergiz Muzaffer Kılınç için, “O çok dürüst bir kişiydi. O Fethiyespor sevdalısıydı. Fethiyespor’un İskenderun spor ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 yenildiği Play Off maçında birlikteydik. Geçen yılki şampiyonluk maçında yine Ankara’da beraberdik. Yıllardır Fethiyespor’a her konuda destek oldu. En son depremden 2 gün önce telefonla konuştuk. Hatay’a selamlar dedim. O, ‘Tayinim çıktı, geliyorum. Yarın son nöbetimi tutacağım. Buradaki arkadaşlarla vedalaştım. Hatta eşyalarımı da topladım. Balıkesir Marmara İlçe Devlet Hastanesi’nde göreve başlayacağım. ’demişti. O’nun askerlikte yaşadığı kahramanlığı da biliyoruz. Gediktepe’de hain PKK saldırısını çatışarak püskürtmüşlerdi. 12 şehit verdiğimiz o çatışmada Muzaffer yaralanmıştı. Ankara GATA’ya kaldırılıp, tedavi olmuştu. Gazilik unvanı verilecekti. O, hastanedeki daha ağır yaralı askerleri görünce bu benim hakkım değil diyerek gazilik mertebesini almak istemedi. Çok üzgünüz arkadaşları ve ailesi olarak yastayız “diye konuştu.

Acılı Anne Fatma Kılınç ise, “Konuşamıyorum. Günlerdir oğlumun sesini duymayı bekliyordum. Tayin olmuştu. Kendisini beklerken cenazesi geliyor” ifadelerinde bulundu. Öte yandan Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç’ın cenazesinin Fethiye’ye getirilerek toprağa verilmesi bekleniyor.