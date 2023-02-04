Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıntı araç içerisinde ele geçirilen 2 adet kol saati ve 1 adet motosiklet anahtarı ve olayı gerçekleştiren 19 yaşındaki şüpheli, doktor raporu alınarak Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekibine teslim edildi.

Belediyeye ait traktör kaza yaptı 1 yaralı

Belediyeye ait traktör kaza yaptı 1 yaralı

Hırsızlık olayı bugün sabah saat 10:45 sıralarında Fethiye’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fethiye’de 48 JZ 952 plakalı otomobilin çalınması sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 19 yaşındaki A.E.Ş, Menteşe çevre yolu üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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