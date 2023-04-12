Fethiye Kaymakamlığı’nın idaresinde, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nün koordinesinde ve özel bir hastanenin sponsorluğunda gerçekleştirilen ’’Fethiye Kaymakamlığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’’ şampiyonu Ölüdeniz Mahallesi oldu.

‘’Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’’ atasözünden hareketle halkın spor yaparak sağlıklı bir vücut ve sağlam bir kafa yapısına sahip olmalarını sağlamak amacıyla geçtiğimiz sene ilki organize edilen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, 2. sezonunda şampiyonunu belirledi. Turnuvaya toplam 24 takım katılırken final karşılaşmasında Patlangıç Mahallesi ile Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ölüdeniz 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

Final karşılaşmasını Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Turhan Kovancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, Fethiye Şoförler Odası Başkanı Şaban Taşar, Fethiye Turizm Danışma Bürosu Müdürü Saffet Dündar, muhtarlar ve yaklaşık bin 500 taraftar izledi.

Turnuvaya katılan ve ilk 4’e girmeye başaran takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi. İkincisi düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen hakemler, saha görevlileri, sağlık görevlilerine plaket verildi.

"Türkiye’ye örnek olacak bir turnuva yapıyoruz"

Fethiye İlçe Gençlik Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, "Bu sene 24 takımın katıldığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nın sonuna geldik. Muhtarlarımı teşekkür borçluyum. Bu tip turnuvalar genelde sıkıntılı olur fakat 2 senedir sorunsuz bir şekilde turnuva yapıyoruz. Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir turnuva yapıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonluk sonrası açıklamada bulunan Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Halil Duman, “Güzel bir galibiyet aldık. Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Geçen sene Eldirek ile karşılaşmıştık ve turnuvayı 4. olarak bitirmiştik. Bu sene finale yükselmeyi başardık. Patlangıç Mahallesi ile oynadık ve kazandık. Keyifli bir maç oldu. Bu maçı kazanarak bu sene şampiyon olmayı başardık. Mutluyuz” dedi.