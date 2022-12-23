Faralya Mahallesi’nde bulunan kaçak yapılar, belediyenin Yapı Denetim Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımına başlandı. İki gün süren yıkım çalışmalarının devam edileceği öğrenildi.

Yıkım kararı çıkan kaçak ve izinsiz yapılarla ilgili sabah erken saatte belediye ekipleri, Jandarma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne bağlı personeller, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazır bulundu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaçak yapılarla mücadelede Faralya Mahallesi’nde bulunan kaçak yapılarla ilgili, gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları başladı.

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