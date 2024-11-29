Fethiye’nin Çırpı Mevkii’ndeki mesire alanı, çöplerle gündem oldu. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki temizlik çalışmalarını tamamladı ve vatandaşlardan çevreye duyarlı olmalarını istedi.

Muğla’nın Fethiye İlçesi Esenköy Mahallesi’nde yer alan Çırpı Mevkii, bilinçsiz şekilde doğaya atılan çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Hafta sonları dere kenarında piknik yapmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların bıraktığı alkol şişeleri, yiyecek ambalajları, içecek kutuları ve hatta bebek bezleri gibi atıklar, mesire alanını kirletti. Kirliliğin gündeme gelmesinin ardından belediye ekipleri harekete geçerek, kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan temizlik sırasında, doğaya atılan çöplerin çeşitliliği ve miktarı dikkat çekti.