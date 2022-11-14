Kaza, Köprübaşı Kavşağında meydana geldi. H.K.’nın idaresindeki 48 BB 8034 plakalı minibüs, kavşak noktasında V. Y.’nin idaresindeki 20 EG 434 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan kamyon, park halindeki 35 BCJ 619 plakalı motosikletin üzerine devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde minibüs kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon, motosikletin üzerine devrildi. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

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