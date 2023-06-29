Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle oluşan araç yoğunluğu beraberinde sorunları da getirirken, yolda kalan araçların yardımına ise polis ekipleri yetişiyor.

Fethiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Kurban Bayramı’nda yolda kalan sürücülere yardım ediyor. Otomobillerin akülerinin bitmesi veya lastiğin patlaması sonucu yolda kalan sürücülere yardım eden ekipler, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmesi için gece, gündüz çalışıyor. Polis ekiplerinin örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılanıyor.