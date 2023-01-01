Muğla’nın Fethiye ilçesinde yeni yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sena Şener konseri renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yeni yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sena Şener konseri renkli görüntülere sahne oldu.

Fethiye’de düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Sena Şener, vatandaşlara keyifli bir yılbaşı gecesi yaşattı. Beşkaza Meydanı’nı dolduran çok sayıda vatandaşın izlediği konserde yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi yapıldı. Yeni yıla eğlence mekanlarında girmek isteyen vatandaşlar sahil bandı, Çalış Plaj ve tarihi Paspatur Çarşısı’na yoğun ilgi gösterdi. Fethiye’nin eğlence deyince akla gelen ilk yeri olan gece kulübü ve barların bulunduğu Paspatur Çarşısı, yeni yıl kutlamalarında en fazla tercih edilen yer oldu. Eğlence mekanları dolduran vatandaşlar çalan müziklerle eğlendi. DJ’lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık unutulmaz yeni yıl kutlaması yaşadı.