Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’nin Foça Mahallesinde yapımına başlanan alanın yüzde 22’si tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’nin Foça Mahallesinde yapımına başlanan alanın yüzde 22’si tamamlandı.

Fethiye’nin Foça Mahallesinde bulunan alan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşam alanı olarak hazırlanıyor. 2 Milyon 655 Bin TL maliyet ile çalışmaların devam ettiği mesire alanında 150 m2 oturum alanı, mutfak ve WC’ler bulunuyor. Yapım işlemlerinin tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapılarak alan vatandaşların hizmetine sunulacak.