Uyuşturucu arama köpeği Zorlu’nun da katıldığı aramada, 42 kapsül içerisinde bitki temelli ve yeni nesil uyuşturucu "kratom" maddesi ele geçirildi.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İstihbarat Amirliği ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

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