Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Durkadın Demirci’ye çarparak hayatını kaybetmesine sebep olan ve olay yerinden kaçan 22 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Fethiye’nin Esenköy Mahallesi, Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Durkadın Demirci’ye çarparak, ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Şüphelinin bulunması için yapılan çalışmalar sonunda olay yerinden kaçan sürücünün U.A. (22) olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan U.A., yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.