Muğla’nın Fethiye ilçesinde yüzüstü yatıp, kasksız olarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren gence 9 bin 563 TL ceza kesildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yüzüstü yatıp, kasksız olarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren gence 9 bin 563 TL ceza kesildi.

Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde bir motosikletlinin yatar şekilde ilerlediğini gören bir vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi. Tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca yatar vaziyette ölüme meydan okuyarak kullandı. Görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan 17 yaşındaki O.K.’ye 9 bin 563 TL ceza kesilerek, motosikleti bağlandı.