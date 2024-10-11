Orman Genel Müdürlüğü, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ve Orman Mühendisleri Odası işbirliğinde Fethiye’de yapılan ‘Güney ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı’ sona erdi.

Fethiye Ömer Eşen Eğitim Merkezinde 8 Ekim’de başlayan çalıştayın üçüncü gününde arazi programı gerçekleştirildi. 10 Ekim Perşembe günü yapılan arazi programında Göcek Karacaören köyü yakınlarındaki Dikmen Bal Ormanında incelemelerde bulunuldu. Arazi programına 14 ülkeden katılım sağlayan yabancı uzmanlarla birlikte çalıştay koordinatörü İsmail Belen, OGM Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye Arı Yetiştiricileri Başkanı Ziya Şahin, Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman, arıcılar ve köylüler katıldı.

Karacaören Dikmen Bal Ormanındaki programda odun dışı ürünler ve bal ormanları konusunda konuşmalar yapıldı. Karacaören muhtarı Arife Akça köylerine bal ormanı tesis edilmesinden dolayı orman teşkilatına teşekkürlerini iletti. Arıcılar taleplerini dile getirdi. Daire Başkanı Özgür Balcı arıcılığa yönelik yapılan bal ormanlarıyla ilgili çalışmaları anlattı. Karşılıklı soru cevapların ardından Karacaören köyüne geçidi.

Çalıştay heyeti köyde davul zurnalar eşliğinde karşılandı. Yabancı konuklar yöresel oyunları ekiplerle birlikte eşlik etti. Köy merkezindeki sosyal tesiste gerçekleştirilen programda köylüler ürettikleri yöresel ürünleri sergiledi. Konuklara ikramlarda bulunuldu. Karacaören köyündeki programa Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve diğer köy muhtarlarıyla birlikte köylüler katıldı.