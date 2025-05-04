Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan güreşlerinin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu. Finalde, Orhan Okulu ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, kıyasıya mücadeleyi kazanarak Fethiye‘nin başpehlivanı oldu.

Fethiye’de düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Fethiye Yağlı Güreşleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yağlı güreşlere çeşitli illerden 67’si başpehlivan, bin 6 güreşçi katıldı. Çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yaklaşık 25 bin kişinin izlediği güreşlere CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, STK başkanları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, Karaçulha Mahallesi’nde er meydanında buluştu.

Ağalık 7 milyon 548 bin TL ile Batuhan Kiremitli’ye verildi

Organizasyonda, güreş ağalığını 7 milyon 548 bin TL bedelle Merhum Mustafa Kiremitli’nin torunu iş insanı Batuhan Kiremitli aldı. Fethiye Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ni de aratmadı. Güreşlerde finalde başpehlivanlık için Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 1 saat sürdü. Feyzullah Aktürk, rakibi Orhan Okulu’ya yaptığı atakla yenmeyi başardı. Feyzullah Aktürk, karşılaşma sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

"Yağlı güreşler ecdadımızın mirası"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’ne katılarak, meydanda sadece güreş yapılmadığını, aslında bir tarihin tezahür ettiğini belirtti. Başkan Aras; "’Ecdadımızın bizlere bıraktığı mirası gelecekle buluşturuyoruz. Bu bizim kültürümüzün çok önemli bir parçasıdır. Bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Alim Başkanımızla hem siyasetimi yapıyoruz hem de birlikte halkımıza mertçe yiğitçe hizmetimizi veriyoruz, vermeye de bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Ben tekrar bütün bu organizasyonda emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum, arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.