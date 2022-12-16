Fethiye’ye seyir halinde olan ve jandarma tarafından Çiftlik Mahallesi’nde durdurulan bir araçta uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi.

Fethiye’ye seyir halinde olan ve jandarma tarafından Çiftlik Mahallesi’nde durdurulan bir araçta uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) komutanlığınca Adana’dan Fethiye’ye uyuşturucu geleceği bilgisi alındı. Operasyon için harekete geçen ekipler A.G. isimli şahsı takibe aldı. Fethiye’ye otobüs ile gelen şahıs, Y.B.K. ve İ.O.Ö. ile buluştu. Çiftlik Mahallesi üzerinde şahısların bulunduğu 48 FAY 22 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramalara, uyuşturucu madde arama köpeği “Zorlu’da” katıldı.

Yapılan aramalarda 35 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile 3 adet suboxon marka hap ve 1 adet cam metamfetamin içme aparatı ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan A.G., Y.B.K. ve İ.O.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şahıslara uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.