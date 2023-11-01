Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Fethiye KOM Tim Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu T.T. ve Ö.T isimli şahıslara ulaşıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada parçalar halinde bir miktar esrar ile 35 kök Hint keneviri ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.